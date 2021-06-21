Besni'de sınav koordinasyon kurulu toplandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yapılacak olan YKS sınavı öncesi koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Besni İlçe Kaymakamı Nazlı Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Besni Belediye Başkan Yardımcısı Sait Cengiz Baba, Besni İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiseri İlyas Yarımağa, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni İlçe Nüfus Müdürü Kadir Durmuş, Besni İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Arpacı ve ÖSYM yetkilileri katıldı.

Yapılacak olan YKS'nin başlangıcından bitimine kadar yürütülecek çalışmalar ile sınav sürecinin sorunsuz geçmesi için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda gerekli tedbirlerin sağlanması ve sorunsuz bir şekilde sınav sürecinin geçmesi ile ilgili gerekli görüşmeler yapıldı.

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