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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli genç kız sanatıyla hayata tutundu

İHA

Engelli genç kız sanatıyla hayata tutundu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 11 yaşında yakalandığı hastalıktan dolayı yürüme zorluğu çeken Engelli Sema Nur Aktan (19), ahşap tahta yakarak yaptığı tablolarla tekrar hayata tutundu.
Yaptığı sanatıyla hayallerini gerçekleştirmek isteyen Engelli Sema Nur Aktan, resim çizerken bütün sıkıntılarını ve hastalığını unutuyor. En büyük hayalinin resim öğretmeni olduğunu ifade eden Sema Nur Aktan, insanların hayallerini bırakmaması ve mutlaka hayallerinin peşinden gitmelerini istedi.
Sincik merkeze bağlı Zeynal Aslan Mahallesi’nde oturan ve üç çocuklu bir ailenin ortanca kızı olan Semanur Aktan, “19 yaşındayım. Profesyonel olmasa da resim çiziyorum ve hayata tutunma sebebim olduğu için çizmeye de devam edeceğim. Bana ve hayallerime katkısı oluyor. Hayallerimi gerçekleştirmem adına bana çok katkısı oluyor. Resim çizmeyi çok uzun zaman önce öğrendim. En büyük destekçim bu konuda ilkokul öğretmelerimdi. İlkokuldan başlayarak yeteneğimi geliştirdim. 11 yaşındayken geçirdiğim hastalıklar sonrası boşluğa düştüm, hatta hayata olan inancımı bile kaybetmeye başladım. Fakat zamanla resme olan ilgim hastalığımın önüne geçti. Tekrar resim çizmeye başladım. Resim sayesinde kendime olan özgüvenimi yeniden kazandım. Resim çizerken bütün dertlerimi, sıkıntılarımı ve hastalığımı unutuyorum. Resim çizmek bana hasta olduğumu değil de gerçekten bir insan olduğumu hatırlatıyor. Her insan hasta olabilir fakat önemli olan bu hastalığını hiçe sayıp kendini mutlu edebilmektir. Ailem bu konuda en büyük destekçim oldu. Bundan dolayı onlara minnettarım. Ailem destek olmasaydı hiçbir şey yapamazdım. Ailem olmazsa şu an tekrar ayağa kalkabileceğimi bile hayal edemezdim. Babama çok minnettarım, yeri geldi bir baba değil de arkadaş bile oldu bana. Kahta Sosyal hizmetlerdeki bütün personelin bana cana yakın ve samimi davranışları beni çok mutlu ediyor. Onları artık ailem gibi görmeye başladım. Bana olan ilgileri, ileriye dönük hayaller kurmama sebep oluyor. Onlarla tanıştıktan sonra kendimi hasta olarak değil de bir insan olarak görmeye başladım. Resim konusunda tüm ihtiyaçlarımı karşıladılar. Onlar sayesinde tekrar hayata tutundum ve kendimi geliştirdim. Artık bundan sonra kendimi üniversitede geliştirmek istiyorum. En büyük hayalim ise resim öğretmeni olmak. Bu konuda bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan herkese söyleyeceğim tek şey kimse hayallerini bırakmasın ve hayallerinin peşinden gitsin. Umut hiç beklenmedik bir anda doğabiliyor” dedi.

"Teşhisi konulamayan bu hastalık"
Çiftçilikle uğraşan Sema Nur’un babası Abuzer Aktan, “Sema Nur ortaokula başladığı yıllarda teşhisi konulamayan bu hastalığa yakalandı. Kızım, ayakta durmakta zorlandığı için sürekli yere düşence okulu bırakmak zorunda kaldı. Kahta’da, Adıyaman ve Malatya’da gitmedik doktor bırakmadık. Gittiğimiz her yerde hastalığa bir teşhis konulamadı. Dolayısıyla bir tedavi de uygulanmadı. İleriki zamanlarda ayaklarında toplanma ve belinde kamburlaşma başladı. En son Malatya’da belinden dolayı bir ameliyat geçirdi ve beline komple platin takıldı. Şu an halen ayaklarında toplanma var ve yürümekte sıkıntı yaşıyor. Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün görevleri esnasında kızımın yeteneğini keşfetmeleri ve kızımı tekrar resim çizme sanatına yönlendirmeleri sayesinde kızım tekrar hayata tutundu. Şu an tüm personele ikinci ailem diyor. Hastalığını yenerse ileriye dönük hayalleri var artık. Kızımı tekrardan hayata bağlayan tüm Kahta Sosyal Hizmet Personeline çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Sema Nur Aktan’ın başarısını büyük sergi ile taçlandırmak istediklerini belirten Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin ise “Kızımızın ahşap tahta üzerine yapmış olduğu resimleri başarılı bulduk. Buna destek amacıyla ve tekrardan resim yapması için bütün ihtiyaçlarını tespit ederek temin ettik. Yaptığı çalışmalarını da ileriki zamanlarda bir sergiyle taçlandırmak istiyoruz. Bu konuda desteğimiz devam edecektir. Sağlık konusunda da ailesiyle görüşerek kendisine her türlü desteği sağlayacağımızı kendisine ilettik. Kızımıza yalnız olmadığını hissettirmek için sürekli denetim arkadaşlarımızla ve sosyal hizmetler olarak tüm varlığımızla kızımızın yanındayız. Kızımızın bu başarılarını destekleyerek daha yüksek yerlere gelmesi konusunda yardımlarımız devam edecektir. Kızımın bu başarısını büyük ve güzel bir sergi ile taçlandırmak istiyoruz” diye konuştu.

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