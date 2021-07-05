Adıyaman’da kapalı olan yol 12 saat sonra açıldı Adıyaman’da kapalı olan yol kalmadı

Adıyaman’da tütün eylemleri dolayısıyla kapalı olan yol, il protokolünün ikna çabaları neticesinde 12 saat sonra açıldı.



İki yıldan beri ertelenen ve 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu protesto eden Adıyaman’ın kıyılmış tütün üreticisi ve satıcıları sabah saatlerinde AdıyamanKahta karayolu 15. kilometresini trafiğe kapatmıştı. Araçlarla kapatılan yolun açılması için il protokolü tarafından vatandaşlar ikna edilmeye çalışılmıştı. AdıyamanKahta karayolunda yapılan eylemler esnasında AdıyamanŞanlıurfa, Adıyaman Gölbaşı ve AdıyamanMalatya karayolları da yine vatandaşlar tarafından trafiğe kapatılmıştı. İl protokolünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda AdıyamanŞanlıurfa karayolu ile AdıyamanGölbaşı karayolu kapatıldıktan birkaç saat sonra yeniden trafiğe açılmıştı. AdıyamanKahta karayolunda yapılan eylemler esnasında 2 kişi gözaltına alındı.



AdıyamanKahta karayoluna gelen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, burada vatandaşlarla konuştu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği eylem yerinde yapılan görüşmeler sonrasında vatandaşlar, AdıyamanKahta karayolu ile AdıyamanMalatya karayolunu trafiğe açtı. Vatandaşların olay yerinden araçlarıyla birlikte ayrılması sonrası yol 12 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

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