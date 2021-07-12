Abdurrahman öğretmen, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti



KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde serinlemek için girdiği çayda boğulma tehlikesi geçirip hastaneye kaldırılan öğretmen Abdurrahman Solmaz (39), 11 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kahta Çayı kenarında 1 Temmuz günü arkadaşları ile birlikte piknik yapan İngilizce öğretmeni Abdurrahman Solmaz, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Abdurrahman Solmaz, arkadaşları ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Solmaz, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Solmaz'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez DHA

2021-07-12 12:59:36



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