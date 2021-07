Kahta’da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kalkıştığı hain darbe girişiminin 5. Yıl dönümünü münasebetiyle ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ düzenlendi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sinevizyon ekranda yapılan görsel sunumun ardından, Kur'anı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dualar edilip konuşmalar yapıldı.

Kahta Kaymakamlığı önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabını dev ekrandan izledi. Programın açılış konuşmasın yapan AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, “Hain darbe girişimini siz değerli kalbi temiz insanlarımız engelledi. O silahlara, tanklara, toplara iman gücüyle birlik ve beraberlikle baş ettiniz. Hain darbe girişimini bertaraf ettiniz. Milletimiz, her zaman birbirine kenetlenip, ülkesine, bayrağına, ezanına ve namusuna sahip çıktığı gibi 15 Temmuz’da gecesinde de sahip çıkmıştır. 15 Temmuz’da ağır bedeller ödedik. 15 Temmuz’da şehit olan bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi. Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, “15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, aydınlar geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz, fedakar millete doğrultulmuş, kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ancak milletimiz, bu darbe girişimini sokakları ve meydanları doldurarak ölümü dahi göze alarak başarısızlığa uğrattılar. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Artık her yıl 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Milli Birlik Günü’nde kendilerini yad edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız. 15 Temmuz’da meydanları tıpkı Çanakkale'de İstiklal savaşımız da olduğu gibi tüm fertleri ile tek yürek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük bir Türkiye vardır. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Kahta Kaymakamı Abdil Koç, “Bizim topraklarımızda Osmanlı döneminden bu zamana kadar türlü türlü oyunların oynandığını biliyoruz. Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse her 10 yılda bir darbe yaşandığına, sağ, sol, Sünni, Alevi, Kürt, Türk gibi bahanelerle ayrılıklar çıkarılmaya çalışıldığına şahit olduk. En son FETO terör örgütünün milletin silahlarını nasıl millete doğrulttuğunu gördük. Demem o ki, bu coğrafyada savaşlar, oyunlar hiç bitmedi bitmeyecek. Eğer milletçe birlik ve beraberlik içerisinde olmazsak, çok çalışmazsak, uyanık davranmazsak, dik durmazsak, bizi de bir Suriye, bir Irak, bir Filistin yapmak isteyeceklerdir. Ama nasıl ki 15 Temmuz gecesinde bu oyunlara gelmediysek, bundan sonra da diri olacağız, iri olacağız, her türlü kalleş ve alçak saldırıların karşısında duracağız. Bu vatanı, Çanakkale'de, Sarıkamış’ta şehit düşerek bize emanet eden atalarımızdan devraldığımız gibi canımızla ve tüm varlığımızla koruyacağız. Gelecek nesillere teslim edeceğiz. 15 Temmuz gecesi Bir destan yazarak cesur duruşuyla hain darbe kalkışmasına dur diyen siz milletime devletim adına şükranlarımı sunar, vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Allah bize bir daha 15 temmuz yaşatmasın temennisiyle Türkiye geçilmez diyerek hepinize hayırlı akşamlar diliyorum” diye konuştu.

Kahta Kaymakamlığı önünde düzenlenen programda protokol konuşmalarının ardından ilahiler okunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayın hitabı, Sinevizyon gösterimi, 15 Temmuz temalı film ve belgesel gösterimi ile devam etti. Program okunan sela ve edilen dualarla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.