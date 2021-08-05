Samsat Jandarma Komutanı başarı belgesi ile uğurlandı

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Adıyaman’ın Samsat İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Abdurrahman Albayrak, başarı belgesi ile yeni görev yerine uğurlandı.

Adıyaman Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdurrahman Albayrak için düzenlenen törende Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, başarı belgesi verdi.

Yeni Samsat Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fatih Mehmet Yavuz, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem ve bazı kurum amirlerinin katıldığı törende bir açıklama yapan Kaymakam Alemdaroğlu, Samsat ilçesinde emniyet ve asayişin sağlanmasının yanı sıra vatandaşlar ve kamu çalışanları ile iyi bir işbirliği içerisinde çalışan Albayrak'ın başarılı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kaymakam Alemdaroğlu, "Hepimiz en iyi kamu hizmeti sunmak ve vatandaşlarımızın huzurunun temini için çalışmaktayız. İlçe Jandarma Komutanlığımız, bunu layıkıyla yapmaktadır. Burada başarı ile görevini yapmanın haklı gururu ile ayrılar İlçe Jandarma Komutanımıza yeni görevinde başarılar diliyor, yeni atanan Başçavuş Fatih Mehmet Yavuz'a da hayırlı olsun dilekleri ile başarılar diliyoruz" diye konuştu.

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