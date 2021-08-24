İntiharı etmek isteyen genci polis ikna etti

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan Aydın D. (24), polis tarafından ikna edilip, indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi´nde meydana geldi. Üst geçide çıkan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, intihar edeceğini söyleyen Aydın D.'yi yarım saat süren görüşmenin ardından ikna edilerek üst geçitten indirdi. Aydın D., daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine Hastanesine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-08-24 00:07:22



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