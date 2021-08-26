Adıyaman´da terör örgütü üyesi tutuklandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da jandarmanın terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK/YPG soruşturması kapsamında jandarma ekipleri; 2015 Yılında AdıyamanÇelikhan karayolu yakınlarındaki Koçali Baraj inşaatında 5 iş makinesinin yakılmasını planladığı ve Bezar Elçi kod adlı Abuzer Arıca isimli teröristi evine aldığı belirtilen Ali Karayılan'a (47) yönelik operasyon düzenlendi. Doğanlı köyünde bulunan bir evde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-08-26 15:18:08



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