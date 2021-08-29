Mustafa Uslu’dan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 30 Ağustos Zafer Bayramını yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.

Başkan Uslu mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramının, yeni Türk Devletinin hiç sönmeyecek bir güneşi olduğunu belirtti.

Türk milletinin hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamayacağını söyleyen Uslu, “Türk milleti, tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermedi. Bu uğurda her türlü mücadeleyi göze aldı. Ağustos ayı da kahraman ordumuzun zaferlere mazhar olduğu tarihin önemli dönüm noktalarından biridir. 30 Ağustos zaferi, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda milletimizin vatanseverliği ve kahramanlığıyla kazanılmış onurlu bir zaferdir. Tarihimizdeki bu önemli zaferlerin sorumluluğu bugün bizlerin üzerindedir. Bizler de her zaman olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde hareket ederek ecdadımızın emaneti olan cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza etmeye devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de devletimizi ve milletimizi hain planlarla kirli hesaplarla bölmeye çalışan güç odakları ve ekonomik tetikçiler emellerine asla ulaşamayacaklar. Türk milleti, en zor şartlarda dahi milli ruh ve şuurla kahramanca mücadeleden vazgeçmediğini İstiklal Savaşı’nın her safhasında tüm dünyaya göstermiştir. Bizler de daha çok çalışarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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