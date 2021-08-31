Adıyaman'da fırın odunluklarında korkutan yangın Bina yanındaki fırın odunları kundaklandı Yataklarından fırlayan vatandaşlar yangın yerine kovalarla su taşıdı

Adıyaman’da, binalar arasında bulunan fırın odunlarının kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından kundaklandığı iddia edildi. Alevleri gören vatandaşlar yataklarından fırlayarak kovalarla su taşıdı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet mahallesi Abdulmusa Caddesi ile 1.Çevre Yolunun kesiştiği kavşak yakınlarında binalar arasında yer alan Hüseyin Gözaydın’a ait fırın odunları iddiaya göre kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından kundaklanarak yakıldı. Bir süre sonra alevleri uyudukları balkonlardan gören bina sakinleri yataklarından fırlayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar kovalar ile taşıdıkları suyla alevlere müdahale etti. Vatandaşların kovalarla taşıdığı su ile alevler söndürüldü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın yerinde soğutma çalışması gerçekleştirilirken polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda fırın odunlarının bir kısmı küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.