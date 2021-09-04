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Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole devrildi.

Kaza, merkeze bağlı Düzağaç köyünde meydana geldi. İsmet Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Ford marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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