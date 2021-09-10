Müdür Gönen, mozaik kursunu inceledi

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Samsat Halk Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde görmek ve varsa sorunları tespit etmek ve çözüm getirmek için Samsat ilçesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Samsat ilçesinde kurum incelemeleri kapsamında, Askerlik Şube Başkanı Garnizon Komutanı Yüzbaşı Sayın Yasin Gündoğmuş, Samsat Kaymakamı Sayın Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat Belediye Başkanı Sayın Halil Fırat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın'la birlikte Samsat Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Merkezde yer alan sanat ve tasarım, mozaik ve heykel atölyelerini gezen Hakan Gönen, kursiyerler tarafından yapılan ürünleri inceledi.

Merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri ve düzenlenen kurslar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın'dan bilgiler alan Hakan Gönen, kursiyerleri tebrik ederek onlarla bir süre sohbet etti.

Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bu kurslara özellikle kadınlarımızın büyük bir istekle katıldıklarını gözlemlediğini ifade ederek, büyük emek ve sabırla ürettikleri el işi ürünler ile kadınlarımızın hem meslek öğrendiğini, hem sosyalleştiklerini, hem de aile ekonomilerine katkıda bulunduklarını belirtti.

Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Gönen, ciddi bir el emeği ve göz nuruyla ortaya çıkarılan bu ürünlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek kursiyer ve öğreticileri kutladı.

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