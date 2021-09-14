Enes Osman Aba’nın şiir kitabı çıktı

AraştırmacıYazar Enes Osman Aba’nın kısa şiirlerden oluşan ‘İntizar’ isimli şiir kitabı çıktı.

Yaklaşık 1 ay önce ‘Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Sosyal Entegrasyonu ve Profilleme Çalışması’ isimli kitabını çıkartan Enes Osman Aba’nın şiir kitabı da çıktı. Enes Osman Aba, kitabının kitap marketlerde satışa sunulduğunu belirterek, “Şiir yazmak için edep okulunu geçmiş, duygu yelpazesinde ki hüzünlü ya da coşkulu tüm basamakları çıkmış olmanız gerekiyor. Bu kitapta yaşama dokunuşu okuyacak ve kendi yaşantımıza kavuşmanın belki de fırsatını yakalayacaksınız. Şiir, duygularımızın kırılıp dalsız kaldığı anda size yetişen dayanaktır. Şiir insanın kendisini keşfetmesidir. Kısaca şiir eşrefi mahlukatın sesidir” dedi.

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