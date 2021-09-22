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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Aydın Kahta’da gazetecilerle bir araya geldi

İHA

Milletvekili Aydın Kahta’da gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yeni binasına taşınan Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ne (KGY Cemiyeti) hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve partililer ile birlikte yeni binasına taşınan Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti binasının Kahta şartlarına göre standartların üstünde olduğunu ifade eden Milletvekili Aydın; “Topumda meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu objektif, tarafsız ve doğru bilgilendirmek basının en temel görevi ve sorumluluğudur. Halkın gözü, kulağı ve sesi olmak gibi önemli bir misyonu üstlenen basınımızın vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için ortaya koyacakları çalışmaları çok değerli bulmaktayız. Basınımızın olumlu ve yol gösterici, yapıcı ve memleketin yararına olan eleştirileri bizlere ışık olacaktır. Etkin bir basın gücü ve basın emekçilerimizin objektif koşullarda görevlerini ifa etmesi için siyasiler olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz. Basın camiasına yakışır yeni bir mekan hazırlamışsınız. Tekrardan sizleri tebrik ediyorum. Cemiyetimizin sizlere ve Kâhta’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise, nazik ziyaretlerinden dolayı AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, “Kahta’ya yakışır modern bir binada hizmet vermek bizlerin de işimize olan bağlılığımız ile üstlendiğimiz görev ve sorumlulukları arttırmaktadır. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da iş ahlakımızdan ve meslek çizgimizden ödün vermeyerek, halkın sesi ve kulağı olmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretinizden dolayı sizlere yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” dedi.

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