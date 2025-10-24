Habertürk
        Haberler Gündem Adli Tıp: Ayşe Barım cezaevine uygun değil

        Adli Tıp: Ayşe Barım cezaevine uygun değil

        ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında Adli Tıp Kurumu, cezaevi koşullarında kalamayacağına dair rapor verdi. Barım daha önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmiş, savcılığın itirazı üzerine üst mahkemece tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı

        Giriş: 24.10.2025 - 22:22 Güncelleme: 24.10.2025 - 22:37
        Adli Tıp: Ayşe Barım cezaevinde kalamaz
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre ID İletişim’in sahibi ve menajer Ayşe Barım hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı Adli Tıp Raporu doğrultusunda kaldırıldı. Barım için Adli Tıp Kurumu’ndan, cezaevi koşullarında kalamayacağı yönünde rapor düzenlendi. Barım, sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti. Ancak savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.

        ARA KARAR KALDIRILDI

        Böylece Manajer Ayşe Barım hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı Adli Tıp Raporu doğrultusunda kaldırılmış oldu.

        HALEN TEDAVİ ALTINDA

        Barım, cezaevinden çıktıktan bu yana hastanede tedavi altında bulunuyor. Bu nedenle yakalama kararına bağlı tutuklama işlemi henüz uygulanmamıştı.

        BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kamuoyunda Gezi Parkı Davası olarak bilinen İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi nezdindeki Emine Ayşe Barım isimli şahıs hakkında dava dosyasına gelen adli tıp raporu uyarınca İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırılmıştır.

        FOTO: AA

        #haberler
        #Ayşe Barım Adli Tıp
