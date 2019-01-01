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İBRAHİM TATLISES'E BABALIK DAVASI

Dilan Çıtak, babası olduğunu iddia ettiği şarkıcı İbrahim Tatlıses'e, Bakırköy 1. Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. İbrahim Tatlıses de avukatı aracılığıyla davayı kabul etti. Mahkeme, Dilan Çıtak'ın yasal olarak, ilk önce nüfusunda bulunduğu üvey babasına "soy bağının reddi" davası açması gerektiğini belirterek davayı askıya aldı. Ayrıca Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de, "soyadı değişikliği ve düzeltilmesi" davası açan ve "Çıtak' olan soyadının 'Tatlıses' olarak değiştirilmesi" kararı aldıran Çıtak, Bakırköy 9. Aile Mahkemesi'ne de, "üvey babasının soy bağının reddi"ne yönelik dava açtı. Mahkeme 22 Kasım'daki duruşmada Çıtak’ın üvey babasının nüfusundan düşmesine karar verdi.