Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Adrasan nerede? Adrasan hangi şehirde, ilde, bölgede? htnrd

        Adrasan nerede? Adrasan hangi şehirde, ilde, bölgede?

        İnternet kullanıcıları, belirli dönemlerde birçok yeri merak eder. Bunlardan biri de Adrasan'dır. Türkiye, saklı cennet olarak nitelendirilen bölgeler bakımından oldukça zengindir. Akdeniz'de saklı cennet olarak tanımlanan Adrasan'da bunlardan biridir. Uzun sahili, doğal güzelliği ve turkuaz renk deniziyle birçok kişinin favorisi olmuştur. Peki Adrasan nerede? Hangi şehirde, hangi ilde ve bölgede bulunuyor? İşte Adrasan hakkında merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 17:29 Güncelleme: 23.09.2025 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adrasan nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADRASAN NEREDE?

        Adrasan nerede? Türkiye’de güneyde yer alan Adrasan, Akdeniz kıyısındaki yeriyle turistik bir cazibe merkezi sunar. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve huzur veren atmosferiyle özellikle yaz aylarında tatilcilerin uğrak noktalarının başında gelir. Likya Yolu üzerinde bulunması ile doğa yürüyüşçüleri için de önemli bir destinasyon olmuştur.

        ADRASAN HANGİ ŞEHİRDE?

        Adrasan hangi şehirde? Antalya şehrinde bulunan Adrasan, turistik değeri ile birçok kişinin cazibe noktalar listesine girmiştir. Şehir merkezine yaklaşık 95 km uzaklıktadır. Sahip olduğu bu konum ile şehirden kolayca ulaşılabilir niteliktedir. Bu özelliğiyle birçok kişi, kalabalıktan uzak, sakin bir tatil imkânı için Adrasan’ı tercih eder.

        ADRASAN HANGİ İLDE?

        Adrasan hangi ilde? Antalya iline bağlı olan Adrasan, her yıl milyonlarca turistin ilk uğradığı yerler arasındadır. Antalya şehri, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen turistik illerinin başında olma bayrağına sahiptir. Lara, Konyaaltı, Alanya gibi ünlü tatil merkezlerinin yanında Adrasan da doğal yapısını korumasıyla tatilcilerin gözdesidir. Bilhassa aileler ve doğa ile iç içe tatil yapmak isteyenler için tercih edilen bir yer olmuştur.

        Antalya iline bağlı Adrasan, Kumluca ilçesi sınırlarındadır. Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi zenginlikleri de turistlerin buraya geliş sebebidir. Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken doğal alanlardan biridir. Huzur veren atmosferi sayesinde birçok kişinin yılda birkaç kez geldiği bir yer olmuştur.

        ADRASAN HANGİ BÖLGEDE?

        Adrasan hangi bölgede? Bu güzel ve göz alıcı yerleşim yeri, Türkiye’nin güney sahilinde yer alan Akdeniz Bölgesi’nde bulunur. Bölgenin tipik iklimini burada da görmek mümkündür. Adrasan’da sıcak yazlar ve ılıman kışlar vardır. Bu da Adrasan’ın yıl boyunca ziyaret edilebilir olmasını sağlar. Yani turistlerin burayı bu kadar sık ziyaret etmesi tesadüf değildir. Özellikle ilkbahar ve yaz ayları Adrasan’ın en çok tercih edilen dönemleridir.

        ADRASAN KONUMU NEDİR?

        Adrasan konumu nedir? İlgili yerleşim birimi, Kumluca ilçesi sınırları içerisinde konumlanır. Olimpos ve Çıralı’ya oldukça yakın bir noktadadır. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki sahili, turkuaz denizi ve yemyeşil doğasıyla gözleri anında üzerine çeker. Adrasan, Antalya şehir merkezine 1,5 saatlik bir yolculukla ulaşılabilir. Yani ulaşım kolaylığı açısından da avantajlı bir noktada yer alır.

        ADRASAN HAKKINDA BİLGİLER

        • Adrasan, deniz turizmi ve doğa aktiviteleri için uygun bir bölgedir.
        • Bölgede tekne turları, dalış, kano ve balıkçılık gibi aktiviteler yapılabilir.
        • Özellikle Adrasan Koyu, sakin ve dalgasız yapısıyla yüzme için ideal bir ortam sunar.
        • Yerleşim yerinin civarındaki yürüyüş parkurları, kamp alanları ve bungalov oteller, doğa ile iç içe tatil arayanlar için büyük bir avantajdır.
        • Adrasan’ın en önemli özelliklerinden biri de Caretta Caretta kaplumbağalarının üreme alanı olmasıdır.
        • Adrasan, doğal dengenin korunması amacıyla sahil büyük oranda bakir kalmıştır.
        • Olimpos Antik Kenti, Yanartaş ve Suluada gibi turistik noktalara da yakınlığıyla tatilcilerin ilgisini çeker.
        • Adrasan, doğa tutkunlarının büyük bir keyifle ziyaret ettiği Likya Yolu’nun da önemli duraklarından biridir.
        • Trekking yapanların rotasında doğrudan yer alır.
        • Fotoğrafçılar, dalış meraklıları ve tatilciler için uygun bir yerdir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor