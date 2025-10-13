Habertürk
        AFAD'dan Gazze'ye bugün 20 TIR yardım yapılacak

        AFAD, Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetlerinin hız kazandığını belirterek; bugün bölgeye 17 TIR gıda, 3 TIR battaniye ile çadır yardımlarının yapılacağını bildirdi

        Giriş: 13.10.2025 - 04:02 Güncelleme: 13.10.2025 - 07:06
        AFAD'dan Gazze'ye bugün 20 TIR yardım yapılacak
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün Gazze Şeridi'ne 17 TIR gıda ve 3 TIR battaniye yardımı yapacaklarını duyurdu.

        AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 27 Temmuz 2025'ten bu yana 333 TIR malzemenin Gazze Şeridi'ne geçişinin sağlandığı ifade edilerek, "Gazze'de yaşanan mezalime karşı sessiz kalmayan Türkiye, AFAD koordinasyonunda, ilgili bütün kurum, kuruluş ve STK'ların katkılarıyla bölgedeki insani yardım faaliyetlerine devam etmektedir" denildi.

        DHA'nın haberine göre açıklamada, "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye; 16 gemi, 14 uçak ile toplam 101 bin 725 ton insani yardım malzemesi sevk edilmiştir. Bu kapsamda, 27 Temmuz 2025 tarihinden beri 333 TIR malzemenin Gazze'ye geçişi sağlanmıştır. 8 Ekim 2025 tarihinde Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetleri hız kazanmıştır. Bu çerçevede; 100 TIR malzeme, AFAD koordinasyonu, Türk Kızılay ve ülkemizdeki diğer STK'ların katkılarıyla gönderilen insani yardımların da bulunduğu sevkiyat kapsamında Mısır Kızılayı iş birliğiyle Mısır'ın El Ariş şehrinden Karem Ebu Salem sınır kapısına ulaştırılmıştır. 13 Ekim 2025 tarihinde ise ülkemize ait; 17 TIR gıda, 3 TIR battaniye yardımı ile ayrıca ülkemize ait çadırların geçiş yapması planlanmaktadır. AFAD olarak, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması için tüm kurum, kuruluş ve STK'lar ile koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

