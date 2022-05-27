Sunuculuğunu Uğur Aslan'ın yaptığı eğlence programı Afara'nın bu akşam yayınlanacak 27 Mayıs konukları belli oldu. Her hafta Cuma gecesi yayınlanan programa birbirinden ünlü isimler konuk olmaya devam ediyor. Peki, Afara 7. bölüm konukları kimler? İşte 27 Mayıs Afara konukları isimleri...