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Afgan çobanı dövüp parasını alan iki şüpheli tutuklandı

Konya'ya çobanlık yapmaya gelen Afganistan uyruklu Abdul Khaliq Satari (26),bindiği otobüsün muavini Mahmut K. (17) ve arkadaşı Sami Koyuncu (20) tarafından dövülüp, 2 bin lirası zorla alındı. Polis tarafından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

çobanı dövdüler
DHA

Afgan Abdul Khaliq Satari, 24 Kasım Pazar günü çobanlık yapmak için Antalya'dan Konya'ya gelmek için otobüsle yola çıktı. Satari, Konya'ya yaklaştıkları sırada otobüsün muavini Mamhut K.'ye, Kulu ilçesine nasıl gidebileceğini sordu. DHA'nın haberine göre yardımcı olacağını belirten Mahmut K. de Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldiklerinde Satari ile bulundukları otobüsten inip, ters istikamete giden başka otobüse bindi.

YOL TARİF EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Mahmut K., Antalya çevreyoluna geldiklerinde Satari'ye yanlış otobüse bindiklerini söyledi. Ardından da bir dinlenme tesisinde birlikte otobüsten inip, kendilerini bekleyen arkadaşı Sami Koyuncu'nun otomobiline bindi. İki arkadaş, otomobilde Satari'ye dövüp cebindeki 2 bin lirayı aldı. Satari'yi de otomobilden atan iki arkadaş, kaçtı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Abdul Khaliq Satari, çevredekilerin yardımıyla durumu polise bindirdi. Satari'nin ifadesinden yola çıkan Gasp Büro Amirliği ekipleri, Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali ve yol güzergahında 130 güvenlik kamerasını inceledi. Belirlenen eşkaller doğrultusunda, Mahmut K. ile Sami Koyuncu'yu salı günü yakalayarak gözaltına aldı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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