Afganistan'da deprem: Çok sayıda ölü var! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Afganistan'ın Paktika eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, 255 kişi hayatını kaybetti.

Afganistanın Paktika eyaletinde gece meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 255 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Taliban yönetiminin Doğal Afet Bakanlığı Başkanı Mohammad Nassim Haqqani, bölgeye yardım sağlanacağı açıkladı.

Pakistan'dan şu ana kadar herhangi bir hasar veya ölüm haberi gelmedi.

Deprem, Pakistan, Afganistan ve Hindistan'ı kapsayan 500 kilometrelik alanda 119 milyon kişi tarafından hissedildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da sarsıntı hissedildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir