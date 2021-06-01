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HaberlerDünya
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Afganistan'da emniyet müdürlüğüne bombalı saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde emniyet müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da emniyet müdürlüğüne bombalı saldırı: 4 ölü
AA

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Beşarat, basına yaptığı açıklamada, Baglan il Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda üç güvenlik görevlisiyle bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Beşarat, 20 sivil ile 8 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Beşarat, bombalı saldırının ardından ayrıca kentin farklı noktalarına silahlı saldırılar düzenlendiğini ve saldırganların etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Görgü tanıkları ise saldırılarda ölenlerin sayısının 10'un üzerinde olduğunu, saldırının şiddetiyle çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğünü öne sürdü.

Taliban, saldırıları üstlenerek 41 güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

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