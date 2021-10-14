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Haberler Dünya SON DAKİKA: Afganistan'daki çocuklar açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya!
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Afganistan'daki çocuklar açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Indira Gandhi Çocuk Hastanesinde yetersiz beslenme bölümünden sorumlu Dr. Muhammed Emin Şerifi, Afganistan'daki yoksulluk nedeniyle çocukların yeterli beslenemediklerini ve ülke genelinde çocukların durumunun tehlikede olduğunu söyledi.

SON DAKİKA: Afganistan'daki çocuklar açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya!
Afganistan'daki çocuklar açlıkla karşı karşıya!
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AA

Afganistan'da bazı aileler çocuklarını doyurmak için günlük yiyecek bulamazken, bazı çocuklar da yetersiz beslenme nedeniyle hastanelerde yatıyor.

Kabil'de bulunan Indira Gandhi Çocuk Hastanesinde yetersiz beslenme bölümünden sorumlu Dr. Muhammed Emin Şerifi, ülkede yaşanan ekonomik kriz ve yoksulluğun çocuklara olan etkisini AA muhabirine değerlendirdi.

Hastanede onlarca çocuğun yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Şerifi, “Bu hastalığın nedeni halkın maddi durumunun kötü olmasıdır. İnsanlar çocuklarına bakamıyor, sağlıklı besleyemiyorlar.” dedi.

Çocukların, yeterli protein alamadıkları için ishal ve benzer hastalıklara yakalandıklarını dile getiren Şerifi, “Çocuklardaki açlık ve yetersiz beslenme halsizliğe yol açıyor ve bu durum çocukların gözlerinin çevresinde siyahlığa neden oluyor.” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle devlet dairelerinde çalışanların yaklaşık 4 aydır maaş alamadıklarına işaret eden Şerifi, “Kışın gelmesiyle hastalıklarda artış olacaktır. İnsanlar maaş alamıyor, işsizlik ve fakirlik hat safhada. Çocukların durumu tehlikede. Uluslararası topluluklardan Afgan halkına yardım etmelerini istiyoruz.” diye konuştu.

"BUGÜN ÇOCUKLARIMIN YİYECEĞİ YOK"

Afganistan'da yaşanan kuraklık, kırsal bölgelerdeki yoksulluğun daha da artmasına neden oldu.

Kabil'e 5 kilometre uzaklıktaki Budhak köyünde bazı aileler çocuklarına ekmek bulmakta zorlanıyor.

Tek göz kerpiç bir evde 5 çocuğuyla yaşayan 25 yaşındaki anne Felvaşa Feriba, çocuklarına verecek yiyeceklerinin olmadığını söyledi.

Feriba, "Bu tek göz kerpiç evde yaşam sürdürüyoruz. Elektrik, su yok. İşsizlik var. Yiyeceğimiz yok. Çocuklarımın kışlık giysisi yok. Yedirecek ve giydirecek bir şeyimiz olmadığı için çocuklarım ağlıyor." dedi.

Baba Gulam Hasan da gündelik işçi olarak çalıştığını, bir gün iş bulursa 10 gün iş bulamadığını belirtti.

Mutfak ve banyonun kullanılamaz halde olduğu gözlenen evde un, şeker ve yağ gibi temel ihtiyaç maddelerinden hiçbirisinin olmadığı dikkati çekti.

Feriba, çocuklarının yaşadığı zorluklarla ilgili şunları anlattı:

"Bugün çocuklarımın yiyeceği yok. Yarına da yiyecek bir şeyimiz yok. Kış için de bir şeyimiz yok. Ne soba ne odun ne de kömür. Çocuklarım kışın hastalanırsa doktora götürecek paramız yok. Çocuklarımın geleceğinden endişe duyuyorum, çok üzülüyorum."

Afganistan'ın genelinde yaşanan altyapı sorunu Budhak köyünde de göze çarpıyor. Hastalıklara yol açma tehlikesi bulunan atık sular, köyün sokaklarının ortasından akıyor. Çocuklar pis suların aktığı sokaklarda oynuyor.

Ülkedeki iç savaş sırasında hedef gözetmeksizin köye atılan bir havan topu nedeniyle 15 yaşındayken sol kolundan sakatlanan 35 yaşındaki Zermine Arselehan, kocasının üç yıl önce Kabil’deki bir bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini ve 4 kız çocuğuyla hayat mücadelesi verdiğini ifade etti.

"SABAH BİR ŞEY YEMEDİK"

En büyük kızının 14 yaşında olduğunu dile getiren Arselehan, "Kocamın vefatından sonra, ailemize bakacak kimse yoktu. Tek göz odada yaşıyoruz. Kira verebilmek için gelirim yok. Elektriğimizi de parasını ödeyemediğimiz için kestiler." dedi.

Arselehan, “Sabah bir şey yemedik. Akşam için biraz patates var onları haşlayıp çocuklarıma yedireceğim. Yağımız olmadığı için yemek yapamıyorum." ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Ab Gani, köyde 300 ailenin yaşadığını, bu ailelerden yaklaşık yarısının yiyecek sıkıntısı çektiğini aktardı.

Gani, ülkedeki iç savaş döneminde köyün karşı gruplar arasında çıkan çatışmaların arasında kaldığını, söz konusu çatışmalarda atılan havan topu ve bombalar nedeniyle birçok evin yıkıldığını belirtti.

Onlarca ölü ve yaralının yanı sıra 20'den fazla kişinin de o günlerde kol veya bacaklarını kaybederek sakatlandığını belirten Gani, köylerindeki yoksul ailelere yardım yapılmasını istedi.

Afganistan'ı 1979 yılında işgale kalkışan Sovyetler Birliği'yle savaş yaklaşık 10 yıl sürdü. Rus güçlerine karşı savaşan Afgan gruplar, 1996'ya kadar iktidarı ele geçirmek için birbirleriyle savaştı. İç savaş nedeniyle ülkedeki yönetim boşluğu, asayiş ve sosyal sorunların artması Taliban'ın hakimiyetinin önünü açtı.

ABD'nin 2001'de Afganistan'ı işgali Taliban yönetimine son verirken ülkedeki istikrarsızlık ve çatışmaların artmasına neden oldu. Yaklaşık 42 yıl süren savaşlar ve siyasal istikrarsızlık, Afgan halkının ekonomik ve sosyal yönden gerilemesine yol açtı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, pazartesi yaptığı açıklamada, “Afganistan’daki insani ve sosyo-ekonomik durum çöküşün eşiğinde. Norveç Mülteci Konseyine göre, uygun yardımı almadıkları takdirde en az 1 milyon çocuk bu kış soğuktan ve açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Bekleyip göremeyiz. Harekete geçmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

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