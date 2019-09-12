Afili Aşk 13. son bölümü izlendi. Afili Aşk son bölümünde, Ayşe'nin yeni matematik hocası Muammer ortalığı karıştırıyor.

AFİLİ AŞK 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk 13. son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ayşe’nin başına gelen olay beklenmedik sonuçlara yol açar ve Kerem polisler tarafından götürülür.Başından beri Ayşe’nin matematik hocası olan Muammer’den hoşlanmayan Kerem, şüphelerinde haklı çıkar. Şirkette parti olduğu sırada Ayşe ders almaktadır. Tam da bu sırada Muammer’den gelen hamle her şeyi alt üst eder. Ondan gelen hamleyle şaşkına dönen Ayşe, onu kovar. Bu durumu Kerem’e anlatmaz ancak Kerem bir aksilik olduğunu anlayıp, kamera kayıtlarını inceler. Görüntülerden sonra her şey açığa çıkar. Ancak Ceyda yine durmaz ve bu defa herkesin canını yakacak bir şeye sebep olur.