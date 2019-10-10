Afili Aşk 17. son bölümünde, Ayşe Kerem'i sevdiğini artık yüksek sesle dile getiriyor. Tam bu sırada Volkan'ın yaptığı oyun ile Ayşe, Kerem'i sevdiğini itiraf etti. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Kerem ve Ayşe'nin boşanma davası erteleniyor, Kerem'de aşkının farkına varıyor. Afili Aşk 18. yeni bölüm fragmanı ve 17. son bölüm özeti haberimizde.

AFİLİ AŞK 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kerem ve Ayşe'nin boşanma davası ertelenir ve sonrasında olanlar herkesi şaşkınlığa uğratır.

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe bir süre daha beraber yaşamak zorunda kalır. Boşanma davaları ertelenir. Avukatları ise onların bir evlilik danışmanına gidip, anlaşamadıkları yönünde rapor almalarını ister. Böylece ikna etmeleri daha kolay olacaktır. Bu durum aslında ikiliyi sevindirir. Kerem, Ayşe'ye iyiden iyiye aşık olduğunu artık anlar. Peki bundan sonra ne olacaktır? İkili arasındaki aşk gün yüzüne çıkacak mıdır?

AFİLİ AŞK 17. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ayşe, Kerem'e aşık olduğunu itiraf ediyor! Aşk bacayı sarıyor!

Boşanma konusunda geri adım atan Kerem, Ayşe'ye olan hislerini saklayamıyor. Ayşe ise Kerem'in ona olan hislerinden emin olmaya başlıyor. Ancak geriye tek bir şey kalıyor o da ikilinin artık bu aşkı itiraf etmeleri oluyor.

Tam da bu noktada Volkan devreye giriyor ve küçük bir oyunla Ayşe, Kerem'e aşık olduğunu en sonunda dile getiriyor. Ayşe'den gelen bu itirafla şaşkına dönen Kerem ise öylece kalakalıyor...