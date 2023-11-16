Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.665,87 %-0,07
        DOLAR 28,6838 %0,02
        EURO 31,1498 %0,09
        ALTIN 1.810,83 %0,24
        FAİZ 41,11 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,62 %0,03
        BITCOIN 37.399,00 %-0,66
        GBP/TRY 35,5760 %-0,13
        EUR/USD 1,0840 %-0,03
        BRENT 80,53 %-0,80
        ÇEYREK ALTIN 2.960,71 %0,24
        Haberler Ekonomi Para Hedge fonlar tahvilleri seviyor - Para Haberleri

        Hedge fonlar tahvilleri seviyor

        Bir zamanlar uykuda olan piyasada artan dalgalanma, hızlı para yatırımcıları için bulunmaz fırsatlar sunuyor. Bloomberg Businessweek Türkiye'nin haberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 08:16 Güncelleme: 16.11.2023 - 08:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Vineer Bhansali bugünlerde pek uyumuyor. Çok sevdiği uzun mesafe koşularını da yapamıyor. Ama hayatının en iyi zamanlarını geçiriyor.

        Newport Beach, California’da bir hedge fonu olan LonTail Alpha LLC’nin kurucusu olan Bhansali, bir zamanlar finans dünyasının en sıkıcı köşelerinden biri olan bu konuya yeni yeni odaklanmış durumda: Hazine tahvilleri. Tecrübeli yatırımcı, uzun vadeli piyasalarda volatilitenin artmasıyla fonuna diğer stratejilerden uzaklaşarak Hazine tahvillerine odaklanma talimatı verdi. Bhansali, LongTail’in artık sürekli tahvil alıp sattığını ve bir yıl öncesine kıyasla dört kat daha fazla işlem yaptığını belirtiyor.

        Kendini adrenalin bağımlısı olarak tanımlayan Bhansali, bütün gün ekrana yapışıp kaldıktan sonra geceleri her iki saatte bir uyanıp fiyatları kontrol ediyor. Hedge fon kurucusu, “Her an tetikte olmak zorundasınız, çünkü sürekli bir şeyler oluyor. Bu, muhtemelen son 20 yılda tahvil piyasasına girmek için en iyi zamanlardan biri” diyor.

        REKLAM

        Son 20 yılın önemli bir bölümünde, ABD devlet tahvillerinin büyük kısmı, Fed’in, yabancı merkez bankalarının ve bu varlıkları bir tür nakit rezervi olarak kullanan ticari bankaların kasalarında tutuldu. Kolay para döneminin zirvesinde Fed, ayda 100 milyar dolar büyüklüğünde hazine tahvili ve mortgage menkul kıymeti toplamış, getirilere bakmaksızın teklif edilen her şeyi körü körüne satın almış ve bunları vadesi dolana dek elinde tutmuştu. Al-sat tarafı ise cansızdı. Getiriler günden güne dip seviyelerde sabitlenirken daha yüksek kâr vaat eden daha riskli yatırımların cazibesine kapılan hedge fonlar çoğunlukla uzak durdu.

        O günler, salgın sonrası enflasyondaki artışla sona erdi. Şimdi Fed tahvillerin bilançosundan çıkmasına izin veriyor ve ticari bankalar ellerindeki tahvilleri doğrudan satıyor. Bu durum genel ekonominin kırılganlığını artırarak tüketici kredileri için daha da yüksek faiz riskini beraberinde getirirken Bhansali gibi spekülatörler için ABD devlet tahvillerini bulunmaz bir nimet haline getirdi. Bu risk seven yatırımcılar çok daha fazla fiyat odaklı hareket ederken yükselen petrol fiyatları, bir Fed yetkilisinin hazırlıksız bir açıklaması, işsizlik oranındaki bir değişiklik gibi en ufak bir gelişmede tahvillerden daha hızlı vazgeçebiliyorlar.

        Hedge fon yöneticisi Bill Ackman, geçtiğimiz birkaç ay boyunca Hazine tahvillerine karşı çok açık bir yatırım yaptı ve ABD’nin büyüme beklentileriyle ilgili endişeler üzerine 23 Ekim’de bu pozisyonu kapattığında piyasayı hareketlendirmişti. Yatırımcı Stan Druckenmiller ise bozulan ekonomiye karşı korunmak için iki yıllık tahvillerde kendi deyimiyle “devasa” bir pozisyon alsa da uzun vadeli tahvillerde hâlâ ayı piyasası beklentisini koruyor.

        Haberin devamı Bloomberg Businessweek Türkiye'de!

        Dünyanın en saygın ekonomi dergilerinden Bloomberg Businessweek artık Bloomberg HT ekibi tarafından hazırlanan içerikleriyle Türkiye’de! Türkiye ve küresel piyasalarda tüm olup bitenler, hisse senedinden para politikasına hiçbir yerde bulamayacağınız analizler, içerikler ve iş dünyası temsilcileriyle özel röportajlarla Bloomberg Businessweek Türkiye, e-dergi formatı ve yenilenen içeriğiyle yayında! 7 gün ücretsiz abone olarak tüm içeriklere erişmek için tıklayınız.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Yağmur her yerde! Bu illere önemli uyarı
        Yağmur her yerde! Bu illere önemli uyarı
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Brezilya’da ‘dayanılmaz’ sıcak hava dalgası!
        Brezilya’da ‘dayanılmaz’ sıcak hava dalgası!
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Dilan ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı
        Dilan ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Bursa'da faciadan dönüldü
        Bursa'da faciadan dönüldü
        'Arkadaşlar'dan Matthew Perry'ye son veda
        'Arkadaşlar'dan Matthew Perry'ye son veda