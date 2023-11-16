Sesler gelince itfaiye müdahale etti! Çöp kamyonunda patlama paniği
Kocaeli Gebze'de korku dolu anlar yaşandı. İlçede bir çöp kamyonundan patlama sesleri yükseldi. Sürücü de aracı itfaiye müfrezesine sürdü. Ekipler de araçtaki çöpü kontrollü olarak çıkartarak köpükle müdahale etti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöp kamyonundan gelen patlama sesleri itfaiyeyi alarma geçirdi.
AA'da yer alan habere göre Gebze Belediyesine ait çöp kamyonun içerisinden patlama sesleri yükseldi. Sürücü aracı güzergah üzerindeki itfaiye müfrezesine götürerek ekiplerden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri araçtaki çöpü kontrollü olarak çıkartarak köpükle müdahale etti.
Patlamaların sebebi öğrenilemezken, çöpler iş makinesi yardımıyla başka kamyona yüklenerek alandan uzaklaştırıldı.