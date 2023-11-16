Sesler gelince itfaiye müdahale etti! Çöp kamyonunda patlama paniği Kocaeli Gebze'de korku dolu anlar yaşandı. İlçede bir çöp kamyonundan patlama sesleri yükseldi. Sürücü de aracı itfaiye müfrezesine sürdü. Ekipler de araçtaki çöpü kontrollü olarak çıkartarak köpükle müdahale etti

Anadolu Ajansı Giriş: 16.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:42 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL