6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu? Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kente, cumartesi gününden bu yana, son 6 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 16 Kasım itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 16.11.2023 - 10:11 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:11 facebook

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