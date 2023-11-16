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        Haberler Gündem Çevre BARAJLARDA SON DURUM: Baraj doluluk oranı 6 günlük yağışla ne oldu? İşte 16 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranları

        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?

        Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kente, cumartesi gününden bu yana, son 6 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 16 Kasım itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 10:11 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:11
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        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        YAĞIŞ 11 KASIM'DA BAŞLADI

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 17.28'e çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 17.47

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        Pazartesi günü öğleden sonra düşen yağışa, dün gece ve bu sabah da sağanak eklendi. Bu sabah, 16 Kasım itibariyle doluluk oranı yüzde 17.47'ye yükseldi.

        ALTI GÜNLÜK ARTIŞ NE OLDU?

        Başka bir ifadeyle cumartesi günü sabahtan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 1.3'e yakın artış sağladı.

        BU HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre hafta sonu da İstanbul yağış bekliyor.

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        #baraj doluluk
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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