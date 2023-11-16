5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 5 aylık hamile olan 24 yaşındaki Fidda Uzun, evinde gece geç saatlerinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Uzun´un gözaltına alınan Uzun eşi aynı yaştaki Ahmet Uzun, temizlediği av tüfeğinin kazara ateş aldığını öne sürdü
Şanlıurfa'da olay, önceki gece geç saatlerde Çömlekçi Mahallesi´nde meydana geldi. Uzun ailesinin evinden silah sesi geldiğini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi.
KADIN KANLAR İÇİNDE BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre ihbarla gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evde 5 aylık hakime Fidda Uzun'u kanlar içerisinde buldu.
KOCASI GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemede hamile kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Fidda Uzun'un cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, eşi Ahmet Uzun ise jandarma ekiplerince evin arka bahçesinde suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.
"TÜFEĞİ TEMİZLERKEN VURULDU" İDDİASI
İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürülen Uzun´un, temizlediği tüfeğini asmak istediği sırada kazayla ateş alması sonucu olayın yaşandığını ileri sürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.