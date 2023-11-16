Doğum gününden bir gün sonra büyük acı! İzmir'de, ışıklı kavşakta beklerken hızla gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Murat Arslan ağır yaralandı, arkasında bulunan ablası, 27 yaşındaki Kübra Arslan ise hayatını kaybetti. Kübra Arslan'ın kazadan bir gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi. Olay yerinden ayrılan ancak daha sonra polis merkezine teslim olan hafif ticari araç sürücüsü B.K., tutuklandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.11.2023 - 08:16 Güncelleme: 16.11.2023 - 08:25 facebook

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