Bahçelievler'de sokak ortasında darp edip, kameraya kaydettirdi İstanbul Bahçelievler'de feci bir saldırı ortaya çıktı. İlçe bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi sokak ortasında darp etti. Zanlı saldırı anını da yanında bulunan kişiye kaydettirdi

Bahçelievler'de iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle sokak ortasında tartıştığı kişiyi, kendisini babasına şikayet ettiğini söyleyerek darp etti.

DHA'nın haberine göre saldırgan o anları ise yanında bulunan arkadaşına cep telefonu kamerası ile kaydettirdi.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, sokakta buluşan 3 kişiden ikisi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma başladı.

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Saldırgan, "Sen gittin babama, 'Benden oğlun para mı aldı' dedin. Şahitler var" diyerek, hakaretler savurduğu kişiyi tekme tokat dövdü. Görüntülerde saldırıya uğrayan kişinin kan sulandırıcı kullandığını söylediği, ancak saldırganın 'Neyin kan sulandırıcısını kullanıyorsun' diyerek darp etmeye devam ettiği görüldü.

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