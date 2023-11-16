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        Haberler Gündem Güncel Çorum'da köyde yangın; ev, kömürlük, 5 araç yandı! - En son haberler

        Çorum'da köyde yangın; ev, kömürlük, 5 araç yandı

        Çorum'da bir köyde elektrik kontağından çıkan yangında büyük panik yaşandı. Alevlerin yükseldiği köyde 1 ev, 1 ahır ve 5 araç küle döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 09:59 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:01
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        Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Harmancık köyünde çıkan yangında ev, kömürlük, 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve çok sayıda saman balyası kullanılamaz hale geldi.

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        DHA'nın haberine göre yangın Laçin ilçesi Harmancık köyünde sabaha karşı meydana geldi.

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        Köy muhtarı Erol Tan'a ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede büyüdü.

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        İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Ekipler uzun süre alevlere müdahale etti.

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        Güçlükle kontrol altına alınan yangında ev ile birlikte bahçesindeki kömürlük, 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve çok sayıda saman balyası yandı.

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        Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #son dakika
        #çorum
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