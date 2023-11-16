Çorum'da köyde yangın; ev, kömürlük, 5 araç yandı
Çorum'da bir köyde elektrik kontağından çıkan yangında büyük panik yaşandı. Alevlerin yükseldiği köyde 1 ev, 1 ahır ve 5 araç küle döndü
Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Harmancık köyünde çıkan yangında ev, kömürlük, 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve çok sayıda saman balyası kullanılamaz hale geldi.
DHA'nın haberine göre yangın Laçin ilçesi Harmancık köyünde sabaha karşı meydana geldi.
Köy muhtarı Erol Tan'a ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler uzun süre alevlere müdahale etti.
Güçlükle kontrol altına alınan yangında ev ile birlikte bahçesindeki kömürlük, 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve çok sayıda saman balyası yandı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.