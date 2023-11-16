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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte Hamas İsrail çatışması son gelişmeler

        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail, Gazze'nin orta ve kuzeyindeki bazı bölgeleri hedef aldı. Hava saldırısı sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Diğer yandan, Türkiye Filistin'deki kanser hastalarını Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.11.2023 - 07:47 Güncelleme: 16.11.2023 - 08:24
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        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
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        Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyindeki bazı bölgeler İsrail savaş uçakları ve topçuları tarafından yoğun bombardıman ateşine maruz kaldı.

        Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yapılan hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

        Kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresi ve Beyt Lahiye bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alındı.

        Hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak kentin saldırı altındaki bölgeleri üzerine aydınlatma fişekleri atıldı.

        Gazze'nin özellikle Rimal Mahallesi olmak üzere diğer bazı bölgelerine ise yoğun topçu atışları yapıldı. Saldırılar sebebiyle yollarda araçların hareketi engellenirken, yaralıların kurtarılması amacıyla bölgelere ambulansların ulaşımı mümkün olmadı.

        Ayrıca İsrail savaş uçakları, evlerinden ayrılmak zorunda kalan çok sayıda Gazzelinin bulunduğu Orta Petrol İstasyonu adıyla bilinen bölgeyi de vurdu. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

        GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ŞİFA HASTANESİ AÇIKLAMASI

        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin koroner bakım ünitesinin İsrail tank mermisiyle hedef alınması sonucu, hasta odalarında hasar meydana geldiği bildirildi.

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        Gazzeli kanser hastaları Türkiye'ye getirildi
        Gazzeli kanser hastaları Türkiye'ye getirildi

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin bombardımanının, Şifa Hastanesi'ndeki cerrahi bölümünde hasara neden olduğu" kaydedildi.

        Öte yandan Bakanlığın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, işgal güçlerinin, hastanedeki elektronik sağlık cihazlarının bakım ve tamirini yapan teknisyen ekipten iki kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

        Açıklamada, alternatifleri olmayan bu iki kişinin gözaltına alınması sebebiyle Tıp Merkezi'nin büyük sıkıntıya sokulduğu, bombardımanlar ve hasar sebebiyle sağlık cihazlarında çok sık arızalar oluştuğuna dikkat çekildi.

        İsrail güçlerinin baskın sırasında yaptıklarına değinilen açıklamada, "İşgal güçleri, Şifa Hastanesi'ndeki binalara saldırı sırasında, özel cerrahi binası bodrumunda bulunan röntgen ve MR makinelerinde ve birçok tıbbi cihazda kasıtlı olarak tahribat yaptı." ifadeleri yer aldı.

        GAZZELİ KANSER HASTALARI BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

        Türkiye ile Mısır'ın koordineli çalışmaları sonucunda Mısır'ın El Ariş kentinden, askeri kargo uçağı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen Gazzeli 27 kanser hastası ve beraberlerindeki 13 refakatçi, burada hazır bekletilen ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Esenboğa Havalimanı'ndan konvoy halinde hareket eden ambulanslar, saat 01.40'ta hastaneye giriş yaptı. Önceden yapılan hazırlıklar çerçevesinde doktorlar tarafından hastaların ilk kontrolleri yapıldı. Ardından tedavilerine devam edileceği servislere alındı.

        İLK HASTA NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Gerçekleştirilen hasta transferi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürecinde Mısır dışında gerçekleştirilen ilk uluslararası hasta sevki olma özelliğini taşıyor.

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        #israil filistin
        #son dakika haberi
        #gazze
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