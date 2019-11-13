Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Dizinin bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde Ayşe'yi zor günler bekliyor. Anlaşmalı evliliği öğrenen Yelda Kerem'in Ayşe'den soğuması için elinden geleni yapar ve Ayşe bambaşka biri olur. Kerem, Ayşe’nin bu davranışlarından kötü etkilenmeye başlar ve kararını sorgular. İpler iyice kopma noktasına gelmektedir. Bundan sonra Kerem ve Ayşe için her şey başlamadan bitecek midir? İkili arasında yaşanacak olan gelişmeler ise merak konusu...

AFİLİ AŞK 22. BÖLÜM 1. FRAGMAN

Ceyda'nın Kerem ve Ayşe'nin evliliğiyle ilgili gerçeği Yelda'ya anlatmasından sonra Ayşe zor günler geçirmeye başlar. Kerem ile arası yeni yeni istediği gibi olmaya başlayan Ayşe'nin bir seçim yapması gerekmektedir. Yelda, Ayşe'yi Kerem'den ayrılması için zorlar. Kerem ise tüm bunlar yaşanırken sadece Ayşe'ye olan aşkı ile ilgilenir. Bunca zaman sonra büyük itirafı yapmıştır ama işler iyice karışmıştır. Ne yapacağı konusunda çıkmaza düşen Ayşe ise bir karar vermek zorundadır.

AFİLİ AŞK 22. BÖLÜM 2. FRAGMAN

Ayşe'yi zor günler bekliyor. Ayşe, tam da Kerem'den aşk itirafını duyduğu anda kötü bir sürprizle karşı karşıya kalıyor. Artık onların sırrını bilen bir kişi daha var!

Yelda, tüm ipleri eline alıyor ve Ayşe'yi bir seçim yapmak zorunda bırakıyor. Ayşe ise Kerem'e olan duygularını yok sayamıyor ve büyük bir ikilemde kalıyor. Peki Yelda nasıl bir yol izleyecek? Ayşe, Yelda'nın tehditlerine boyun eğip, Kerem'in hayatından çıkacak mı?