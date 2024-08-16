Afra Saraçoğlu da soğuk su meditasyonu yaptı
Oyuncu Afra Saraçoğlu, son dönemde ünlü isimler arasında popüler olan soğuk su meditasyonunu yaptı
Giriş: 16.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:12
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Yaz sezonunu yurt dışı tatillerinde ve Amerika'da dil okulunda geçiren Afra Saraçoğlu, tekrardan Türkiye'ye geri döndü.
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Afra Saraçoğlu, Çağla Şikel, Mine Tugay, Pelin Akil, Defne Samyeli ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin ardından soğuk su meditasyonu akımına katıldı.
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Ünlü oyuncunun soğuk suyun içindeki anlarını, bir arkadaşı sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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