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        Haberler Magazin Afra Saraçoğlu da soğuk su meditasyonu yaptı

        Afra Saraçoğlu da soğuk su meditasyonu yaptı

        Oyuncu Afra Saraçoğlu, son dönemde ünlü isimler arasında popüler olan soğuk su meditasyonunu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:12
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        Yaz sezonunu yurt dışı tatillerinde ve Amerika'da dil okulunda geçiren Afra Saraçoğlu, tekrardan Türkiye'ye geri döndü.

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        Afra Saraçoğlu, Çağla Şikel, Mine Tugay, Pelin Akil, Defne Samyeli ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin ardından soğuk su meditasyonu akımına katıldı.

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        Ünlü oyuncunun soğuk suyun içindeki anlarını, bir arkadaşı sosyal medya hesabından paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Afra Saraçoğlu
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