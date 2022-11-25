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Haberler Magazin Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu 'yakın partner şiddeti'ne dikkat çekti - Magazin haberleri
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Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu 'yakın partner şiddeti'ne dikkat çekti

Afra Saraçoğlu ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu, kadınlara yönelik şiddete hayır demek için bir araya gelerek, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin '#SheSaidNo' kampanyasına dikkat çekti

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu 'yakın partner şiddeti'ne dikkat çekti - Magazin haberleri
'Yakın partner şiddeti'ne dikkat çekti
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Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye İyi Niyet Elçisi Demet Evgar ve ünlü oyuncu Emre Karayel’in birlikte oynadığı skeç ile başlayan kampanya, ünlü oyuncular Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu çiftinin sosyal medya paylaşımlarıyla geniş kitlelere ulaştı. 25 Kasım-10 Aralık süresince devam edecek olan '#SheSaidNo' kampanyası yakın partner şiddetine dikkat çekiyor.

Kampanya 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nden başlayıp, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde son bulan 16 Günlük Aktivizm Kadınlara Yönelik Şiddete Son küresel çağrısı kapsamında gerçekleşiyor.

Kampanyanın tanıtımı Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye İyi Niyet Elçisi Demet Evgar ve ünlü oyuncu Emre Karayel’in bir araya gelerek, yayınladıkları skeç ile başladı.

25 Kasım Günü yayınladıkları ikinci skeç ile yakın partner şiddetinin bilinmeyen türlerine değinen Demet Evgar ve Emre Karayel, kadınlara yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali ve suç olduğuna dikkat çekerek, herkesi '#SheSaidNo' kampanyasına katılıp, yakın partner şiddeti hakkında bilgilenmeye çağırdı.

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu’nun partneri ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’nun yüzüksüz el fotoğrafını yayınlaması ve “She said no” mesajı vermesi ise geniş kitlelere ulaştı. Ünlü çift, 25 Kasım’da yayınladıkları ikinci mesajla, #SheSaidNo kampanyasına katılarak, kadınlara yönelik şiddete birlikte, "Hayır" dedi.

'#SheSaidNo' etiketiyle 16 gün boyunca sürecek olan kampanya, yakın partner şiddetinin belirtileri ve sonuçlarıyla ilgili farkındalık yaratmayı, şiddetin tespiti ve bununla ilgili nasıl harekete geçileceği konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeyi hedefliyor.

'YAKIN PARTNER ŞİDDETİ' NEDİR?

Yakın partner şiddeti; yakın ilişkide olan, mevcut ve eski eşler/partnerler tarafından, bir partnerin ötekini baskı ve kontrol altında tuttuğu, birey üzerinde uzun süreli etkisi olan fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti ve bunun yanı sıra dijital kötüye kullanımı da içerebilen şiddet biçimidir. Yakın partner şiddeti dünya genelinde ve Türkiye’de kadınların yaşadığı en yaygın şiddet biçimlerinden biridir.

DÜNYADA RAKAMLARLA YAKIN PARTNER ŞİDDETİ

* Dünya çapında 15 yaş ve üzeri 640 milyondan fazla kadın, eşi veya partneri tarafından şiddete maruz bırakılıyor. Yakın partner şiddeti kadınların yaşadığı en yaygın şiddet biçimlerinden biridir.

* Dünya çapında her 3 kadından 1’i, çoğunlukla yakın ilişkide olduğu partner tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakılıyor. Cinsel tacizi hesaba kattığımızda bu rakam daha da yükseliyor.  

* Kadın cinayetleri her gün kadınların ve genç kızların hayatını ellerinden alıyor. 2017’de dünya çapında öldürülen yaklaşık her 5 kadından 3’ü eşleri veya aileleri tarafından öldürüldü. Kadın cinayetleri, yakın partner şiddetinin en ağır sonucudur. 

* 13 ülkede yapılan son UN Women araştırmasına göre, 10 kadından 7’si yakın partneri tarafından sözlü veya fiziksel tacizin pandemi başladığından beri daha yaygın hale geldiğini düşünüyor.

* UN Women (Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi) ve UNODC’nin (Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi) yeni yayınladığı araştırma sonuçlarına göre saatte beş kadın veya kız çocuğu kendi aile üyeleri tarafından öldürülüyorlar.

TÜRKİYE'DE RAKAMLARLA YAKIN PARTNER ŞİDDETİ

* Her 10 kadından yaklaşık 4’ü eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kalmıştır.

* Her 2 kadından 1’i duygusal şiddet yaşamaktadır.  

* Her 10 gebe kadından 1’i fiziksel şiddet görmektedir. 

* Evli kadınlar arasında cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 12‘dir 

* Her 3 kadından 1’i ekonomik şiddete maruz kalmaktadır. Bu veri, kentte yüzde 32, kırsalda ise yüzde 23’tür.  

* Her 10 kadından yaklaşık 3’ü en az bir kez ısrarlı takibe maruz kalmıştır.

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