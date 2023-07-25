Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Afra Saraçoğlu'ndan oturduğu yerden dans - Magazin haberleri

        Afra Saraçoğlu'ndan oturduğu yerden dans

        Mert Ramazan Demir ile birlikteliği geçtiğimiz haftalarda Göcek'te belgelenen Afra Saraçoğlu, Şevval Şahin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ve kız arkadaşlarıyla Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı. Gün boyu denize girmeyen ve yerinden kalkmayı tercih etmeyen ünlü oyuncu, dostlarının danslarına oturduğu yerden eşlik etti

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 07:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı. Saraçoğlu, ayrılığın ardından eski aşkının yakın arkadaşı ve aynı zamanda partneri olan Mert Ramazan Demir ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ünlü oyuncu, Bodrum Yalıkavak'taki bir otelin plajında objektiflere yansıdı.

        2

        Saraçoğlu, Şevval Şahin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ve kız arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık iki saat sohbet etti.

        3

        Gün boyu denize girmeyen ve yerinden kalkmayı tercih etmeyen Afra Saraçoğlu, dostlarının danslarına oturduğu yerden eşlik etti.

        4

        Murat Kazancıoğlu'nun sevgilisi Şevval Şahin ve Afra Saraçoğlu'nun erkek arkadaşı Mert Ramazan Demir'in yanlarında olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

        5

        "İHANET" İDDİASI

        Öte yandan Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü. Afra Saraçoğlu’nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüler vermesinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu.

        6

        "ARKADAŞIMIZ" DEYİP, SONRA SİLMİŞTİ

        Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında, "Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan, bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Afra ile yapamadık, beraber son verdik" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Yazıcıoğlu, mart ayında da sosyal medya hesabından Mert Ramazan Demir'i silmişti. Bu hamle Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'ın birlikte olduğu yönündeki söylentileri daha da alevlendirmişti.

        7

        AŞK BELGELENDİ

        Bu açıklamalarının ardından aşk dedikoduları sonunda geçtiğimiz haftalarda belgelenmişti. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, birlikte tatilde görüntülenmişti.

        8

        Tekne turunda görüntülenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Göcek'e demir atmıştı.

        9

        Denizin ve güneşin tadını çıkaran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir,denizde romantik anlar yaşamıştı. Fotoğraflarla belgelenen aşk sosyal medyada da gündem olurken, konu hakkında birçok yorum yapılmıştı.

        10

        SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Afra Saraçoğlu, daha sonra kendisi hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlarla ilgili harekete geçmişti.

        Oyuncunun menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Afra Saraçoğlu hakkında internet ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşım yapan, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişilerle alakalı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Konunun takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla sunarız" ifadeleri kullanılmıştı.

        #Afra Saraçoğlu
        #Mert Ramazan Demir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?
        İsrail'de kaos hakim
        İsrail'de kaos hakim
        İki isme flaş teklif!
        İki isme flaş teklif!
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı