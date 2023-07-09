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10 İL İÇİN ALARM NİTELİĞİNDE UYARI!



Meteorolojik kaynaklar, Marmara'nın doğusuyla Batı Karadeniz bölgesindeki birçok ile uyarı niteliğinde bir harita paylaştı.



Haritada Bursa, Bilecik, Eskişehir, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün büyük bir kısmında oldukça tehlikeli hava koşulları oluşacağı görülüyor.



Bahsi geçen haritadaki sarı alanlar, özellikle yağışın en yoğun olacağı alanlar olacak. Haritadan da görüldüğü üzere Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile yer yer iç kesimlerde önemli meteorolojik hadiseler gözlemlenmesi bekleniyor