Afrika sıcakları ne zaman başlıyor? 2023 Türkiye'de afrika sıcakları kaç derece olacak?
Afrika sıcakları günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızın oldukça merak ettiği Afrika sıcaklarının tarihi belli oldu. Peki, Afrika sıcakları ne zaman başlıyor?
Yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Uzmanlar iyice yaklaşan Afrika sıcaklıklarına karşı vatandaşları ciddi uyarılarda bulundu. Peki Afrika sıcakları nedir ve ne zaman gelecek? İşte konuyla ilgili detaylar...
AFRİKA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Afrika sıcaklarının önümüzdeki haftanın ortası itibarıyla ülkemizi resmen kavurması bekleniyor.
45-50 derece sıcaklıkların konuşulduğu hava muhalefetinden en kötü etkilenecek illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor...
İSTANBUL 45 DERECE Mİ OLACAK?
Meteorologlar yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, gelmesi beklenen Afrika sıcaklarının İstanbul ve çevre illeri sert bir şekilde etkilemesi bekleniyor.
45 derecelere çıkması beklenen hava sıcaklıklarından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın da nasibini alacağı tahmin ediliyor.
10 İL İÇİN ALARM NİTELİĞİNDE UYARI!
Meteorolojik kaynaklar, Marmara'nın doğusuyla Batı Karadeniz bölgesindeki birçok ile uyarı niteliğinde bir harita paylaştı.
Haritada Bursa, Bilecik, Eskişehir, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün büyük bir kısmında oldukça tehlikeli hava koşulları oluşacağı görülüyor.
Bahsi geçen haritadaki sarı alanlar, özellikle yağışın en yoğun olacağı alanlar olacak. Haritadan da görüldüğü üzere Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile yer yer iç kesimlerde önemli meteorolojik hadiseler gözlemlenmesi bekleniyor