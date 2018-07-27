Afyonkarahisar'da öğleden sonra sağanak etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Merkez İstiklal Mahallesi Adliye Caddesi üzerindeki su birikintileri, vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bölge esnafı iş yerlerinin önünde biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.



'SORUNA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM'



Cadde üzerinde balıkçılık yapan Ahmet Çavdar ise iş yerinden getirdiği ölü balığı oltaya bağlayıp su birikintisine attı. Balık tutar gibi yapan Çavdar'a yoldan geçen araç sürücüleri de klakson çaldı. Oltanın ucundaki balığı çevredeki esnaf ve vatandaşlara gösteren Çavdar, "Her zaman burada su birikiyor. Ben de bu soruna dikkati çekmek için böyle bir şey yapma kararı aldım" dedi.

'SU BİRİKİNTİLERİ EVLERE GİRİYOR'



Cadde üzerinde oturan Harun Çelik, daha önceki yağmurlarda da cadde ve kaldırımlarda su birikintileri oluştuğunu vurguladı. Afyonkarahisar Belediyesi yetkililerine durumu iletmesine rağmen bir çözüm üretilmediğini iddia eden Çelik, "Buradaki su birikintileriyle evlerin alt katlarını su basıyor. Belediye yetkilisini aradım. Bana normal olduğunu, boruların genişlemesi gerektiğini söylüyor. Buradaki alt yapı maalesef kaldırmıyor" diye konuştu.

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