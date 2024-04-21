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        Yolcu treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı

        AFYONKARAHİSAR'da yolcu treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:25
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        Yolcu treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı
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        AFYONKARAHİSAR'da yolcu treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı. Kaza kameraya yansırken, hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde İhsaniye ilçesi Akören mevkisinde meydana geldi. Eskişehir- Konya seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitte TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR, 30 metre sürüklendi, şoför yaralandı. Kaza cep telefonu kamerasına yansırken, yaralanan şoför İhsaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR hurdaya dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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