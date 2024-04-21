Yolcu treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı

Kaza, dün akşam saatlerinde İhsaniye ilçesi Akören mevkisinde meydana geldi. Eskişehir- Konya seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitte TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR, 30 metre sürüklendi, şoför yaralandı. Kaza cep telefonu kamerasına yansırken, yaralanan şoför İhsaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR hurdaya dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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