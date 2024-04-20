Afyonkarahisar'da yolcu treninin çarptığı tırın sürücüsü hafif yaralandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı tırın sürücüsü hafif yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı tırın sürücüsü hafif yaralandı.
Eskişehir - Denizli seferini yapan yolcu treni, Ablak köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte S.E'nin kullandığı 34 SE 9317 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan tır sürücüsünün sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildiği bildirildi.
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