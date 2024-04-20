Bakan Uraloğlu: Demir yolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002'de devraldığımız 10 bin 948 kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Afyonkarahisar'da yapımı süren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu'na inşaatı devam eden proje alanlarında Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile milletvekilleri eşlik etti. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 13 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında YHT hizmetinden faydalanan nüfus daha da artacaktır. Hızlı trenin sağladığı konfor ile birlikte seyahat süresinde gerek konvansiyonel tren gerekse de kara yoluna göre önemli avantajlar sağlanacaktır. Yine, Ankara-Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya, Ankara-İzmir arası ise 3 saat 30 dakikaya düşecektir. Ve hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz" dedi.

'2 BİN 251 KİLOMETRE YÜKSEK HIZLI VE HIZLI TREN HATTI İNŞA ETTİK' 22 yıl içinde demir yollarına 57 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Uraloğlu, "Mevcut konvansiyonel demir yolu hattımızı komple yeniledik. 2002'de devraldığımız 10 bin 948 kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık. 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı ve hızlı tren hattı inşa ettik. Demir yolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Ülkemizi, yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci hızlı tren işletmecisi yaptık. Ayrıca Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık ve ön proje çalışmalarını tamamladık. Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.