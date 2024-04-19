Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde refüje çarparak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 21:45 Güncelleme: 19.04.2024 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde refüje çarparak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        E.D, (26) idaresindeki 35 ATC 274 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında refüje çarparak şarampole devrildi.

        Kazada, otomobilde bulunan R.Ö.D, (51) yaşamını yitirdi, sürücü ile İ.G, (40) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Galatasaray'da imza şov!
        Galatasaray'da imza şov!
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu

        Benzer Haberler

        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, Frigya'daki konserlerle sürdü
        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, Frigya'daki konserlerle sürdü
        Afyonkarahisar Belediyesi'nde izleme ve dinleme cihazları bulunduğu iddiası...
        Afyonkarahisar Belediyesi'nde izleme ve dinleme cihazları bulunduğu iddiası...
        Afyonkarahisar Belediyesine kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları üzeri...
        Afyonkarahisar Belediyesine kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları üzeri...
        Yunanistanlı orkestra şefi Nikos Haliassas Türkiye'de sanatseverlerle buluş...
        Yunanistanlı orkestra şefi Nikos Haliassas Türkiye'de sanatseverlerle buluş...
        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde "Suk Dörtlüsü Quartet" sahne...
        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde "Suk Dörtlüsü Quartet" sahne...
        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli öldü
        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli öldü