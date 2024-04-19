Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde refüje çarparak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde refüje çarparak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
E.D, (26) idaresindeki 35 ATC 274 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında refüje çarparak şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan R.Ö.D, (51) yaşamını yitirdi, sürücü ile İ.G, (40) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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