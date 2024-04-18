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        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde "Suk Dörtlüsü Quartet" sahne aldı

        Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivalinin ikinci gününde "Suk Dörtlüsü Quartet" sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 23:29 Güncelleme: 18.04.2024 - 23:46
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        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde "Suk Dörtlüsü Quartet" sahne aldı
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        Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivalinin ikinci gününde "Suk Dörtlüsü Quartet" sahne aldı.

        Afyonkarahisar Yeni Müzesi'nin Fuaye Alanı'nda gerçekleşen festivalde, Suk Dörtlüsü Quartet grubu, çello, viyola ve keman enstrüman kombinasyonuyla sanatseverlerle buluştu.

        Prag Sahne Sanatları Akademisi'nin sanatçıları olan Daniel Matejca, Natalie Toperczerova, Jakub Willam Graf ile Bohumil Bonderanko seçkin eserlerini seslendirdi.

        Hüseyin Başkadem, konserde yaptığı konuşmada, klasik müzikte dünyada bir arada çalabilme kültürünün çok zor olduğunu söyledi.

        Dünyada keman ailesinden 4 enstrümanı bir arada çalabilen çok az grubun olduğunu dile getiren Başkadem, şöyle konuştu:

        "Konservatuvar kavramı da dünyada, Paris ve Prag'ta başlamıştır. Prag konservatuvarı da çok özeldir ve geleneği vardır. Bu akşamda çok yüksek bir quartet dinleyeceğiz. Dünya çapında bir quartet. Bu quartetleri bulmak imkansızdır, dinleyebilmek de özeldir."

        Başkadem, Suk Dörtlüsü Quartet'in festivale üçüncü kez katıldığını belirterek seneye yine davet edeceklerini ifade etti.

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