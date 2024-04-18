Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nden "Zafer Müzesi" açıklaması

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, restorasyonu devam eden "Zafer Müzesi" hakkında açıklamada bulundu.

İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Zafer Müzesi restorasyon işinin 22 Eylül 2022'de ihale edildiği, projede belirtilmiş olan, analizler sonucunda yapıya sonradan eklenen, zarar veren betonarme kolon ve kirişler kaldırıldığı belirtildi.

Zafer Müzesi restorasyon inşaat işleri için ise Zafer Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin ortaklığıyla 7 milyon 130 bin 487 liralık bütçeli proje hazırlanarak 25 Nisan 2023'de Zafer Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü ile Zafer Kalkınma Ajansı 2023 ve 2024 yılı yatırım bütçeleri ve Afyonkarahisar Valiliğinin mali desteğiyle 'Zafer Müzesi 2. Etap Güçlendirme, Restorasyon ve Tefrişat Yapım İşi İhalesi' yapılmış, ihale kapsamında iç cephe çelik konstrüksiyon gezinme platformu ve ince sıvalar tamamlanmış, ahşap, kapı ve pencerelerin boyasıyla teşhir ve tanzim dolaplarının imalatı da yapım aşamasındadır. Zafer Müzesi restorasyon işinin yüzde 80'ı tamamlanmış olup yaz aylarında ziyarete açılması planlanmaktadır."