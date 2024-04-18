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        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli öldü

        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 20:08 Güncelleme: 18.04.2024 - 20:08
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        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli öldü
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        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

        E.K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Çayırbağ kavşağı yakınlarında bisikletli Halil K'ye (70) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Halil K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Halil K'nin cenazesi, Çayırbağ beldesinde toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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