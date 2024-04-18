Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli öldü
Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
E.K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Çayırbağ kavşağı yakınlarında bisikletli Halil K'ye (70) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Halil K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Halil K'nin cenazesi, Çayırbağ beldesinde toprağa verildi.
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