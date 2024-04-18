Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.E'yi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakaladı.
Örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı ve kamudan KHK'yla ihraç edildiği öğrenilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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