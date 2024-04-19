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        Yunanistanlı orkestra şefi Nikos Haliassas Türkiye'de sanatseverlerle buluşmaktan memnun

        ARİF YAVUZ - Yunanistanlı orkestra şefi Nikos Haliassas, Türkiye'ye her zaman gelmek istediğini belirterek, "Kendimi burada evimde gibi hissediyorum. Burada farklı orkestralardaki dostlarla çalmak büyük keyif." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:10 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:10
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        Yunanistanlı orkestra şefi Nikos Haliassas Türkiye'de sanatseverlerle buluşmaktan memnun
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        ARİF YAVUZ - Yunanistanlı orkestra şefi Nikos Haliassas, Türkiye'ye her zaman gelmek istediğini belirterek, "Kendimi burada evimde gibi hissediyorum. Burada farklı orkestralardaki dostlarla çalmak büyük keyif." dedi.

        Afyonkarahisar Yeni Müzesi'nin Fuaye Alanı'nda gerçekleşen 23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin açılışında, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasını yöneten Haliassas, Atina Devlet Orkestrası'nda 23 yıldır baş kemancı olarak görev alıyor.

        Haliassas, 2000'den beri de Atina Intrarti Orkestrası'nın sanat direktörü ve baş şefliğini üstleniyor.

        Ülkesinde ve yurt dışında farklı orkestra ile topluluğun şefliğini yapan Haliassas, Sinfonia Uluslararası Müzik Festivali, MusiKos ve Halki Festivalleri'nin sanat yönetmenliğini yürütüyor.

        - Afyonkarahisar'daki konsere ilgi şaşırttı

        Türkiye'yi çok seven Haliassas, AA muhabirine, üçüncü kez çalışma fırsatı bulduğu Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile festivalin açılış konserini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Türkiye'de küçük bir şehirde böyle bir festivalin 23. yılına gelmesinin kendisi için büyük sürpriz olduğunu aktaran Haliassas, "Festivalin yeni mekanı olan Afyonkarahisar Yeni Müzesi'ni de çok etkileyici buldum. Konserde solist kemancı Daniel Matejca da çok iyiydi. Afyonkarahisar'daki konserimize katılımda çok yüksek oldu. Bu kadar beklemiyordum, şaşırdım." diye konuştu.

        -"Her zaman Türkiye'ye gelmek isterim"

        Haliassas, Türkiye'yi kendisinin ikinci vatanı olarak gördüğünü dile getirdi.

        Yunan ile Türk toplumlarının birbirine çok yakın olduğunu vurgulayan Haliassas, "Bu yıl içinde Antalya ve Adana'da konserlerim oldu. Afyonkarahisar'da üçüncü konserimdi. Her zaman Türkiye'ye gelmek isterim. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum. Burada farklı orkestralardaki dostlarla çalmak büyük keyif." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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