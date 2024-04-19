23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, Frigya'daki konserlerle sürdü

Genel sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, konser öncesinde yaptığı konuşmada, festival kapsamında Frigya'daki bu dokuyu daha da anlamlı hale getirebilecek küçük sokak konserleri yaptıklarını ifade etti.

Çekyalı iki grupta yer alan sanatçılar, Kaolina Necesana, Stephan Vicenec ile Daniel Matejca, Natalie Toperczerova, Jakub Willam Graf ve Bohumil Bonderanko seçkin eserlerini seslendirdi.

Tarihi Frig Vadisi'nin yer aldığı İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünün meydanında gerçekleşen konserde, Duo Brno obua ve fagot, Suk Quartet çello, viyola ve keman enstrüman kombinasyonuyla sanatseverlerle buluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.