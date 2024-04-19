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        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, Frigya'daki konserlerle sürdü

        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin üçüncü gününde, "Duo Brno" ve "Suk Quartet" konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 18:30 Güncelleme: 19.04.2024 - 18:30
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        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, Frigya'daki konserlerle sürdü
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        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin üçüncü gününde, "Duo Brno" ve "Suk Quartet" konser verdi.

        Tarihi Frig Vadisi'nin yer aldığı İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünün meydanında gerçekleşen konserde, Duo Brno obua ve fagot, Suk Quartet çello, viyola ve keman enstrüman kombinasyonuyla sanatseverlerle buluştu.

        Çekyalı iki grupta yer alan sanatçılar, Kaolina Necesana, Stephan Vicenec ile Daniel Matejca, Natalie Toperczerova, Jakub Willam Graf ve Bohumil Bonderanko seçkin eserlerini seslendirdi.

        Sanatseverler, Duo Brno ve Suk Quart'ın konserine ilgi gösterdi.

        Genel sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, konser öncesinde yaptığı konuşmada, festival kapsamında Frigya'daki bu dokuyu daha da anlamlı hale getirebilecek küçük sokak konserleri yaptıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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