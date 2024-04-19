Afyonkarahisar Belediyesine kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yerel ve ulusal basına yansıyan belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.