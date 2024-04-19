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        Afyonkarahisar Belediyesine kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı

        Afyonkarahisar Belediyesi binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:10 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:10
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        Afyonkarahisar Belediyesine kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı
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        Afyonkarahisar Belediyesi binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldığı bildirildi.

        Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yerel ve ulusal basına yansıyan belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için inceleme başlatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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